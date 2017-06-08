Arda Turan skandalı sonrası Yıldırım Demirören’den ilk sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyleyerek, “Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'ndan çıkmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirören, “Türkiye'nin çok önemli milli maçı var. Milli maça çıkmadan evvel bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz. Şu an milli duygularla ay-yıldızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında yaptığı açıklamada, “Amacımız süreyi azaltarak siteme bir an önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler” dedi. Namoğlu, “Bu sistemi ben İtalya'ya giderek Juventus – Atalanta maçında yerinde takip ettim. Ben şahsen bunun yararlı olacağına inananlardanım. Hakem insandır, göremeyebiliyor. O pozisyonlar itibarıyla burada teknoloji devreye giriyor. VAR hakemi oyun durduğunda o hatayı düzeltmiş oluyor” şeklinde konuştu.

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Gol kararı, ofsayt, penaltı, yanlış ihraçta sistemin devreye gireceğini söyleyen Namoğlu, “Adaleti dolayısıyla daha iyi sağlamış olacaktır. Burada hakemleri teorik eğitimlere başlatmıştık ama saha tatbikatları bugün itibarıyla başladı. Amacımız süreyi azaltarak siteme biran önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler. Bunlar sahada eğitim olduğu gibi teori olarak da eğitimleri görerek daha hızlı ve aktif şekilde konuya adapte olmalarını sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.