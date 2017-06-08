Ahmet Hakan’dan Rıdvan Dilmen’e 3 şeytani soru

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Rıdvan Dilmen'in İzmir Marşı ile ilgili sözlerini kendi üslubuyla eleştirdi. "Rıdvan'a 3 şeytani soru" ara başlığıyla kaleme alınan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“BİR: Tribünlerde İzmir Marşı söylemek siyasi eylem de… Futbolculara “Referandumda evet için sen de var mısın” diye mesaj sarkıtmak siyaset dışı eylem mi?

İKİ: “İzmir Marşı”, eğer herhangi bir siyasetin marşıysa… Bu marşı seslendirmekten hiç kaçınmayan Başbakan Binali Yıldırım, bu marşı seslendirerek hangi siyasete destek çıkmıştır?

ÜÇ: “Mustafa Kemal” bu ülkenin, bu milletin ortak değeri değil mi? “Mustafa Kemal” dendiğinde kendini dışlanmış gibi hissetmek de neyin nesi?”

İzmir Marşı Rıdvan Dilmen`i rahatsız etti Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. İlgili Haberi Oku

Yazıda Arda Turan’a da sert eleştiriler yer buldu:

“GÜNÜMÜZDE bir bayrak gibi yükselen ve yükseltilen lümpenliğin neticesidir Arda…