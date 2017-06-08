Abdullah Avcı’dan VAR değerlendirmesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında yaptığı açıklamada, "Deneyip görmek lazım. Erkenden olumlu, olumsuz konuşmadan deneyip, öyle yorum yapmak lazım" dedi.

Türkiye’deki ilk VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi. Burada uygulama yapılırken ziyaret eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Geçen seneden beri konuşuluyor. Konuyla ilgili düşüncelerimi daha evvel söyledim. Teknolojinin bu kadar içine girildiği yerde bu denenecek. Aslında bunun sonuçlarına bakmak lazım. Avrupa'da da birçok yerde denenmeye başlandı. Olumsuz neler çıkacak, bunu zaman gösterecek. Umarım hatalar daha az olur” şeklinde konuştu.

Uygulamanın ilk yarı değil, ikinci yarı kullanılacağının hatırlatılması üzerine Avcı, “Onun değerlendirmesini şimdi yapamayız. Yaşayıp, göreceğiz. Belirlenen 4 pozisyon bence de yeterli. Çok içine de girdiği zaman akışını ve doğasını bozmuş oluruz. Ama temel can alıcı noktalarda olduğu zaman daha doğru olacaktır. Hem hoca açısından hem de bizim açımızdan daha doğrusu olacaktır. Deneyip, görmek lazım. Erkenden olumlu, olumsuz konuşmadan deneyip, öyle yorum yapmak lazım” diye cevap verdi.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca VAR'ın hakemler üzerinde baskıyı azaltacağını belirtti.