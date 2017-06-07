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Yılmaz Vural’ın acı günü

Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural hayatını kaybetti.
13:097 Haziran 2017
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Yılmaz Vural’ın acı günü

Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın bir süredir İstanbul’da tedavi gören babası Nurettin Vural, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Nurettin Vural’ın cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanında toprağa verilecek.

Göztepe’nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında da, “Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural’ın babası Nurettin Vural’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, camiamıza ve tüm yakınlarına sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
göztepe spor toto süper lig yılmaz vural
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