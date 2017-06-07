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Sosyal medyada Rıdvan Dilmen tepkisi

İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savunan Rıdvan Dilmen'e sosyal medyadan tepki yağdı.
11:227 Haziran 2017
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Sosyal medyada Rıdvan Dilmen tepkisi

16 Nisan referandumunda, spor camiasında organize ettiği “Evet” kampanyasıyla gündeme gelen Rıdvan Dilmen’den İzmir Marşı ile ilgili şok sözler. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı’nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. Dilmen’in bu sözlerine tepki yağdı.

07 Haziran 2017 İzmir Marşı Rıdvan Dilmen`i rahatsız etti Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. İlgili Haberi Oku

İşte Rıdvan Dilmen’in sözlerine gelen o tepkiler:

 

Son güncelleme: 16:23 | 07.06.2017
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