Sosyal medyada Rıdvan Dilmen tepkisi

İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savunan Rıdvan Dilmen'e sosyal medyadan tepki yağdı.

16 Nisan referandumunda, spor camiasında organize ettiği “Evet” kampanyasıyla gündeme gelen Rıdvan Dilmen’den İzmir Marşı ile ilgili şok sözler. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı’nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. Dilmen’in bu sözlerine tepki yağdı.

İzmir Marşı Rıdvan Dilmen`i rahatsız etti Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. İlgili Haberi Oku

İşte Rıdvan Dilmen’in sözlerine gelen o tepkiler:

Evet videosu çek saraya yalakalık yap, sonra çıkıp milli değerimiz İzmir marşı futbolu siyasallaştırıyor de! Hadi oradan Rıdvan! — İlyas Salman (@ilyassalmn) 6 Haziran 2017

Bu Rıdvan Dilmen Atatürkün kurduğu Nazilli Sümerbank fabrikasının ekmeği ile büyüyen bir adam…insan biraz utanır — Tolgay Beşiktaş (@tolgaybjk1903) 7 Haziran 2017

Tribünde siyaset olmazmış. Yapma be Rıdvan. Asıl İzmir marşını siyasi bulanın Fenerbahçelilerin kalbinde yeri, tribünlerde desteği olmaz. https://t.co/Sb4DojzxLq — semih çetin (@cetinasemih) 6 Haziran 2017

İzmir Marşı'ndan rahatsız olan Rıdvan; sen harbiden şeytanmışsın… Hani 'ismiyle müsemma' derler ya; sen o'sun işte… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 7 Haziran 2017

Çok merak ettim Rıdvan Dilmen; İzmir Marşı’nın hangi dizesi sana dokundu? Bunu da söyle bilsin millet.. pic.twitter.com/qYbVoARRoD — İsmail Dükel (@ismaildukel) 6 Haziran 2017

Hayatı siyasetle geçen,ama tribünlerin İzmir Marşı’nı söylememesini isteyen R.Dilmen’e Sinan Meydan’ın tarih öğretmesi artık milli görevdir! pic.twitter.com/sl32zg7lFE — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 7 Haziran 2017

İzmir Marşı Türkiye’nin marşıdır.Kurucu değerlerinin,Kuvay-ı Milliyenin marşıdır.Hiç bir partinin değildir!Şehitlerimizindir marşıdır! — Haluk Levent (@haluk_levent) 6 Haziran 2017

Bana gerek yok, bence Rıdvan’a Atatürk’ün kim olduğunu,İzmir Marşı’nın ne anlama geldiğini @EkpeUdoh çok iyi anlatabilir. https://t.co/9FFTiELtmD — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Haziran 2017

Futbol dünyasını referandumda tercih (evet) açıklamaya davet eden Rıdvan Dilmen, tribünlerin İzmir Marşı okuyarak siyaset yaptığını söylüyor — Kenan Başaran (@qbasaran) 7 Haziran 2017

izmir marşı ulusal marştır,millidir,en milli olmamız gereken yas tuttuğumuz günlerde bile turkuaz giyen milli’lerden bile daha millidir — Bilgin Gökberk (@bilgingokberk) 6 Haziran 2017

Siyasette tribün yapıp tribünde siyaset yapma demesi bir yana; izmir marşı siyaset değil hafızadır. Karışmasın… — alpaslan akkuş (@geronimoapo) 6 Haziran 2017

Sen Evet videosu çekip internete koyunca tarafsız oluyorsun, ülkenin kurucusun adı geçen İzmir Marşı neden siyasi oluyor? #RıdvanDilmen — nesli (@NesibeTeker) 7 Haziran 2017

Bir insan kendi ülkesinin kurucusundan neden bu kadar nefret eder. Anlamak zor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa !#RıdvanDilmen pic.twitter.com/EWLplxC3ir — PoLiTiKaLoJi® (@politikaloji) 7 Haziran 2017

#RıdvanDilmen Türk sporunda siyaset var dedi.Meşhur evet kampanyasını başlatan şeytan Rıdvan Dilmen söyledi bunu..Türkiyenin özeti bu işte. — Eski AçıkSarı Desene (@LionKing1905_) 7 Haziran 2017

Camilerde siyaset yapılıyorken bunu görmeyip İzmir Marşı siyaset olarak algılamak değişik bi kafa yapısı tabi #YaniLafınKısası #RıdvanDilmen — Miss Marple (@_Bernandez_) 7 Haziran 2017

Evet kampanyasına katılİzmir marşına laf etSonrada futbol siyasallaşıyor deAklımızla alay etme #rıdvandilmen #izmirmarsi — davut (@21indebasladik) 6 Haziran 2017

#RıdvanDilmen İzmir Marşı siyaset üstüdür, Anlayamazsın, bu Evet videosu çekmeye benzemez. Tribünlerden daha güçlü Yaşa Mustafa Kemal Paşa — вυrαĸ ❌ тяαвzσηѕρσя (@burakrdl) 7 Haziran 2017