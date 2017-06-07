Lens’in alternatifi Fransa’dan

Yüksek maliyeti sebebiyle Lens’e alternatif arayan Fenerbahçe, sağ kanat için düşündüğü Nabil Dirar transferinde sona yaklaştı. 3 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda takımı emanet etmeyi düşündüğü Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Lens'n alternatifi olarak düşündüğü Nabil Dirar'da sona yaklaştı. Hem Monaco hem de Faslı yıldızla anlaşma sağlandı. Fransa'ya giden yöneticiler Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Şekip Mosturoğlu bu transfere son noktayı koyacak. Fenerbahçe, Kocaman'ın bir an önce sonuçlandırılmasını beklediği Dirar transferini önümüzdeki günlerde açıklamayı düşünüyor. Fransız ekibi, 2018'de kontratı sona erecek olan ve kadrosunda düşünmediği futbolcunun bonservisi konusunda kolaylık sağlayacak. 31 yaşındaki yeteneğin, daha fazla forma şansı bulabileceğini hesap ettiği için Kanarya'nın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi.

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İMZA 3 YILLIK

Dirar ile 3 yıllık sözleşme imzalanması gündemde.Monaco'da 6. sezonunu geçiren Faslı sağ kanat, bu sezon 33 maçta görev yaptı, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Aykut Kocaman'ın, Dirar'ı ısrarla istemesinin en büyük nedeni çok yönlü biri olması. Tecrübeli isim sarı-lacivertli ekibe kazandırılırsa hem sağ açıkta hem de defansın sağında değerlendirilebilecek.