Kosova’nın aday kadrosu açıklandı… Türkiye’den iki isim…

A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu ve programı belli oldu.

Arnavutluk İşkodra'da 11 Haziran Pazar günü oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde A Milli Takımın karşı karşıya geleceği Kosova'nın aday kadrosu ve programı belirlendi. Kosova A Milli Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu’nda TSİ 18.00'de antrenman yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenmanın ardından Kosova A Milli Takım Teknik Direktörü Albert Bunjaki ve kadrodan bir oyuncu, Loro Boriçi Stadyumu’nda TSİ 20.00 basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik Direktör Albert Bunjaki’nin çalıştırdığı Kosova A Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepça 89)

Defans Oyuncuları: Alban Pnishi (Grasshoper CZ), Amir Rrahmani (NK Lokomativa), Avni Pepa (IBV), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Laussane), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Lirim Kastrati (Roma)

Orta Saha Oyuncuları: Enis Alushi (Maccabi Haifa), Hekuran Kryeziu (Luzern), Herolind Shala (Kasımpaşa), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Musolli (Kukesi), Bernard Berisha (Terek Grozny), Valon Berisha (Salzburg), Arber Zeneli (Hereenveen), Donis Avdiaj (Schalke 04), Milot Rashica (SBV Vittese)

Hücum Oyuncuları: Besart Berisha (Melbourne Victory), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Vedat Muriqi (Gençlerbirliği)