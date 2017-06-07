Göztepe, Başbakan Yıldırım’ı ziyaret etti

TFF 1. Lig´in Play-Off şampiyonu Göztepe, kazandığı kupayla Başbakan Binali Yıldırım´ı makamında ziyaret etti.

Önce Anıtkabir´de Mustafa Kemal Atatürk´ün huzuruna çıkan sarı-kırmızılıları ağırlayan Başbakan Yıldırım, Süper Lig´e yükselen ekibi tebrik etti. Futbolculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyen Binali Yıldırım´ın, “İzmir´in büyük hasretini dindirdiniz. Umuyorum, Süper Lig´de de şampiyonluklar yaşayacaksınız. Göztepe´yi layık olduğu yerde gördüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ziyarete, bu sabah babası Nurettin Vural´ın vefat haberini alan Teknik Direktör Yılmaz Vural da katıldı. Kaptan Halil, Başbakan Yıldırım´a isminin yazılı olduğu formayı hediye ederken, Vural da Binali Yıldırım´a madalya verdi. Göztepe kafilesi Ankara ziyaretinin ardından Nurettin Vural´ın yarın öğle namazında kalkacak cenazesi için İstanbul´a hareket etti.