Galatasaray UEFA Elit Kulüpleri Sağlık kurultayına ev sahipliğini yapıyor

Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşen UEFA Elit Club League Sağlık Çalışmaları toplantısı, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılıyor.

Avrupa’nın elit kulüplerinin sağlık kurullarının katılımıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen UEFA Elit Club League Sağlık Çalışmaları toplantısı, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadyumu’nda düzenleniyor. Bu toplantılarda Türkiye’yi son dört yıldır sarı-kırmızılılar temsil ederken, ayrıca Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea gibi takımların sağlık kurulları da yer alıyor. Galatasaray Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr Yener İnce de toplantıda sarı-kırmızılıları temsil etti.

“Galatasaray olarak bu büyük topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelen ekipleri İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Tecrübelerimizi paylaşmaktan ve oyuncu sağlığı konusunda gelişime katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz. Bu güzel oyunun en önemli aktörleri olan futbolcuların sağlıklarıyla ilgilenen çok önemli bilim insanlarısınız. Bu alandaki çabalarınızın ve emeklerinizin paha biçilemez olduğunun altını çiziyorum. Bu geleneksel organizasyona katılımınız, oyuncu sağlığı konusundaki yenilikleri ve tecrübelerinizi aktarmanız çok ama çok önemli. Biz Galatasaray olarak bu büyük topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerle beraber oyuncu sağlığı standartlarını iyileştirmek için çalışmaktan dolayı da onur duyuyoruz. Size bir kez daha futbolcular için yaptıklarınız nedeniyle teşekkür ederim” diye konuştu.

Elite Club Injury Study (Sağlık Kurultayı) adı altında düzenlenen bu toplantıların amaçları arasında antrenman ve maç sırasındaki sakatlık riskini azaltmak, sakatlık düzenini ve ciddiyetini araştırmak, geçmiş yıllardaki analizlerle karşılaştırmak ve UEFA’nın bilgi bankasına katkıda bulunmak yer alıyor.