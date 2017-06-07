Fikret Orman Anadolu Efes taraftarı ile tartıştı

Anadolu Efes’i yarı final serisinde 3-1 yenerek finalde Fenerbahçe’nin rakibi olan Beşiktaş Sampo Japan’da Başkan Fikret Orman, maç esnasında taraftarlar ile tartıştı. Hürriyet’ten Fatih Saboviç’in haberine göre, maçı saha kenarındaki koltuklarda izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Anadolu Efes taraftarları arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Orman’ın yakınındaki görgü tanıklarının iddialarına göre en ön koltukta oturan Beşiktaş Başkanı ve ona eşlik eden kişilerin koltukları, hemen arkalarında oturan minik bir kız çocuğu tarafından ittirildi. Bu ittirmeyi minik kızın birkaç kez tekrarlaması üzerine Orman ve ona eşlik eden kişiler ile minik kızın ailesi arasında gerginlik yaşandı.
O bölgede yer alan Anadolu Efes taraftarları ile kendilerine çirkin hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri saha içi tribünündeki bir Beşiktaşlı’nın diyaloğa girmesiyle ortam iyice alevlendi. Başkan Orman büyük gerginlik yaşarken, olay görevlilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Başkan Fikret Orman’ın, koltuğuna vuran miniğe dönüp iki yanağını ellerinin arasına aldığı ve gülümsediği, ancak bu tavrı çevredeki Anadolu Efesli taraftarların tepki olarak anladığı, olayların da bundan sonra çıktığı öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, maçın 2. çeyreğinin ortalarında saha içindeki yerinden kalktı ve iftarını yapmak üzere Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yer alan VIP salona geçti. Fikret Orman, 3. çeyrek sonunda saha içindeki yerine geri dönüp maçı takip etti.