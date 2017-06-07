Emrah Başsan: Galatasaray için Fenerbahçe’yi reddettim

Geçen sezonu kiralık olarak önce Çaykur Rizespor'da sonra da Fortuna Sittard'da geçiren Galatasray'ın genç futbolcusu Emrah Başsan, transfer hikâyesini AMK’ya anlattı.

Sezon başında Antalya'dan bedelsiz olarak transfer edilen ancak Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından hiç şans bulamadan önce Çaykur Rize'ye daha sonra da Fortuna Sittard'a kiralanan Emrah Başsan, G.Saray'a transfer hikayesini anlattı.

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Antalya ile sözleşmesi sona erdiğinde kendisini 6-7 takımın istediğini ancak kendisinin G.Saray'ı seçtiğini ifade eden başarılı futbolcu, AMK'ya şu özel açıklamalarda bulundu:

“G.Saray'a transferim lig sona ermeden iki hafta önce bitmişti. Benim ailemde herkes G.Saraylı. Transferim gerçekleşmeden önce 6-7 kulüp beni istedi. Aralarında F.Bahçe de vardı. Ben de hemen aileme sordum, onların fikri önemliydi. Annem hiç düşünmeden ‘G.Saray'a git' dedi. Ben de G.Saray'ı seçtim. Bazı şeyler paradan maldan mülkten çok daha önemlidir. İlk bonusumla anneme yarım altın almıştım. Ama o altını da bana harcadı. Annem bana hep fedakarlık yaptı. İlginç bir şekilde ligdeki ilk golüm de son golüm de G.Saray'a karşı.”

Rize’den ayrıldıktan sonra Türkiye'de oynayarak bir şey yapamayacağımı biliyordum. Farklı bir şey denemek istedim ve Fortuna Sittard'a gittim. Hollanda bana çok şey kattı. Öğrenmenin yaşı yok. Hollanda'da 5 maçta frikik golü attım ve her zaman duran top çalışıyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim her zaman forma rekabetine hazırım. Hollanda'da lig biteli 3 hafta oldu ve sadece 3-4 gün tatil yaptım. Kendimi hazır tutmak için özel çalışmalarımı Emre Tekçe hocam ile yapıyorum.”

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“TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞIM”

“Bruma ve Podolski gibi benim mevkimde oynayan isimlerin gitmesi benim için avantaj gibi gözükse de ben hak edenin oynamasını isterim. Hiç bir zaman hiç bir hoca isimle oyuncu oynatmaz. Çalışan oynatılır. Ben hem mücadeleye hem savaşmaya hazırım ve kendime güveniyorum. Ben en iyi işi sahada yaparak kendimi göstereceğim. Tabii ki gelip, gidecek olanlar vardır. Ama ben hırsımla katkı yapacağıma inanıyorum.”

Rodrigues’in iyi futbolcu olabilir ama adapte olamadı. Riekerink'in madem kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı beni neden gönderdi anlam veremiyorum. Seneye takım olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bizim tek amacımız o da G.Saray için son terimize kadar savaşmak. Yeni gelecek isimlere karşı da rekabete hazırım.”

“1 GÜNDE NE DEĞİŞTİ”

“JanOlde Rikerink'le başlarken her şey güzeldi. Sezon da çok keyifli ve hazırlık maçlarında takıma inanılmaz katkı sağlayarak başladım. Riekerink kamptayken bana her şeyin iyi gittiği söylendi. İki günde ne değişti bilmiyorum. 1 gün sonra ‘Bu takımda yapamazsın, maç eksiğini kapatamazsın' dedi. Ben sonuçta 5 yıl Antalya'da oynadım ve kaptanlık yaptım. Hocanın bana yaklaşımı sanki altyapıdan yeni çıkan oyuncular gibi oldu. Ben de kiralık olarak ayrılmak durumunda kaldım.”