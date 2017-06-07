Dominic Thiem, Fransa Açık’ta Novak Djokovic’i süpürdü

Fransa Açık'ta tek erkeklerde çeyrek final mücadelesinde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 7-6, 6-3 ve 6-0'la set vermeden mağlup ederek yarı finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta Dominic Thiem fırtınası devam ediyor. 23 yaşındaki Avusturyalı raket, iki numaralı seribaşı Novak Djokovic’i 7-6, 6-3 ve 6-0’lık setlerle mağlup etti ve tek erkeklerde adını yarı finale yazdırmayı başardı.

6 numaralı seribaşı Thiem, geçen yıl da turnuvada yarı final görmüştü. Gün geçtikçe oyununu geliştiren Thiem, kariyerinde daha önce 5 kez karşılaştığı Djokovic’i ilk defa yenmeyi başarırken, bu zaferi 2 saat 15 dakikada elde etti.

‘Winner’larda 38-18 gibi ciddi bir üstünlük sağlayan Thiem karşısında Djokovic ilk set dışında varlık gösteremedi. İkinci setten sonra iyice oyundan kopan Sırp raket toplamda 35 basit hata yaptı. Thiem yarı finalde Rafael Nadal’la eşleşti.

10. Roland Garros zaferini kovalayan Rafael Nadal ise vatandaşı Pablo Carreno Busta ile mücadele etti. İlk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci sette de 2-0 öndeyken Busta, sol karın kası bölgesinde hissettiği yoğun ağrı nedeniyle maça devam edemedi.

Şu ana kadar Nadal ve Thiem turnuvada set vermedi. İki formda ismin karşılaşacağı yarı finalde ya Nadal 10 şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşacak, ya da Thiem kariyerindeki ilk Grand Slam finaline ulaşacak. Bu sezon eski günlerdeki gibi dominant bir performans çizen Nadal’a bu yıl toprak sezonundaki tek yenilgisini İtalya Açık’ta Dominic Thiem tattırmıştı. Fransa Açık için önemli bir hazırlık turnuvası olan İtalya Açık’ta çeyrek finalde iki isim karşılaşmış Thiem, Nadal’ı 6-4 ve 6-3’le rahat geçmişti.

Yarı finale yükselecek diğer iki isim ise bugün oynanacak Andy Murray-Kei Kishikori, Stan Wawrinka-Marin Cilic müsabakalarının ardından belli olacak.