Dev finalin programı belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan'ı karşı karşıya getirecek Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisi programı belli oldu. Serinin ilk maçı 9 Haziran'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan’ın maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, seride ilk maçına 9 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Ülker Sports Arena’da çıkacak.

Final serisinin programı şöyle:

9 HAZİRAN CUMA:

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

11 HAZİRAN PAZAR:

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

16 HAZİRAN CUMA:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

18 HAZİRAN PAZAR:

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

20 HAZİRAN SALI:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

22 HAZİRAN PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan