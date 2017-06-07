Bruma’nın sözleşmesinde büyük tehlike!

Bruma'nın transferi konusunda Leipzig ile her konuda anlaşan Galatasaray'ı büyük bir tehlikenin beklediği ortaya çıktı. Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam ediyor.

Galatasaray, Bruma'dan toplam 15 milyon euro bonservis bedeli alacak ancak 30 milyon euroluk cezai madde, sarı-kırmızılıların korkusu olacak. Milliyet’ten Onur Dinçer’in haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu Sporting'den transfer ederken, Portekiz kulübüyle bir sözleşme yapmıştı. Buna göre, futbolcunun 2018 Haziran öncesinde Benfica, Porto, Braga kulüplerinden birine satılması durumunda, Galatasaray'ın yeşil-beyazlı kulübe 30 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Emrah Başsan: Galatasaray için Fenerbahçe`yi reddettim Geçen sezonu kiralık olarak önce Çaykur Rizespor'da sonra da Fortuna Sittard'da geçiren Galatasray'ın genç futbolcusu Emrah Başsan, transfer hikâyesini AMK'ya anlattı. İlgili Haberi Oku

Bruma'nın, rakipleri olan bu kulüplere bir üçüncü kulüp üzerinden transfer olma ihtimalini de ortadan kaldıran Sporting, sarı-kırmızılılarla yaptığı kontrata buna dair bir madde de koydurdu. Buna göre Galatasaray'ın, bu tarihten önce oyuncuyu elden çıkarması durumunda, transferin gerçekleştiği yeni kulüple özel bir sözleşme yapması gerekiyor. Yeni kulüp, bu maddeyi ihlal ederse Cim-Bom sıkıntıya düşecek. Çünkü, sözleşmeye göre sarı-kırmızılılar, yeni takımdan 30 milyon euroyu tahsil edip Sporting'e ödemeyi yapmakla yükümlü bulunuyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz yıl Real Sociedad'a satın alma opsiyonuyla kiralandığı zamanda da Galatasaray ile İspanyol ekibi arasındaki kontrata aynı madde konulmuştu.

Galatasaray`ın Negredo aşkı Galatasaray Alvaro Negredo inadından vazgeçmiyor. Valencia ile girişimleri hızlandıran Cimbom, İspanyol kulübünü bonservis konusunda ikna etmek üzere... İlgili Haberi Oku

Galatasaray, Red Bull Leipzig ile her konuda anlaştıktan sonra, transferi resmileştirmeden önce Sporting'e haber vermek zorunda… Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi uyarınca sarı-kırmızılıların, Bruma'yı herhangi bir kulübe satmak konusunda anlaştıklarını bildirmeleri gerekiyor. Sporting bu bildirimden sonra 4 gün içinde aynı miktarı ödeyerek futbolcuyu transfer etme hakkına sahip… Bu yönde bir girişim olmaması durumunda Alman ekibi transferi tamamlayabilecek.