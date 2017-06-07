Beşiktaş Caner Erkin’i resmen açıkladı

Beşiktaş, bu sezon takımda kiralık oynayan Caner Erkin'in bonservisi ile transfer edildiğini resmen açıkladı.

Sezon başında Inter’den kiralık olarak Beşiktaş’a gelen ve sözleşmesinde 1 milyon euro satış opsiyonu bulunan Caner Erkin, siyah-beyazlı takımda kaldı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımına katkı sağlayamayan Caner Erkin’in bonservisi için Inter’e 750 bin euro ödeneceği belirtildi.

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Beşiktaş, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Caner Erkin’in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.”