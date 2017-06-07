Benfica, Sinan Gümüş’ü yalanladı

Portekiz Kulübü Benfica, Galatasaray’ın genç futbolcusu Sinan Gümüş ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş'ün Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olacağı iddia edilirken, Benfica bu konular hakkında resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Sinan ile ilgilenmediklerini vurgulayan Portekiz takımı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli medya kuruluşlarında Galatasaray futbolcusu Sinan Gümüş ile görüştüğümüz, anlaştığımız ve ilgilendiğimize yönelik olarak çıkan haberleri resmi olarak yalanlıyoruz. Bu konuya ilişkin yapılan yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Benfica, bu futbolcuyla hiçbir şekilde ilgilenmemektedir.”

Sinan Gümüş, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 18 Süper Lig müsabakasında 7 gol kaydetmişti.