Arda Turan’a bir darbe de Barcelona’dan!

Türkiye Milli Takımı'nın Makedonya dönüşü bindiği uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ile gündeme gelen ve Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği de tehlikede...

Türkiye’nin yetiştirdiği belki de en yetenekli oyunculardan biri olan Arda Turan, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye Milli Takımı’nın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, bir anda ülkenin gündemine geldi. Önce Türkiye Futbol Direktörü tarafından kadro dışı bırakılan Arda Turan, daha sonra düzenlediği basın toplantısında Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Ağır eleştiriler alan Arda Turan’ı Barcelona’dan gelen bir haber daha yıktı. Goal’ün Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, Arda Turan’ın Milli Takım’da yaşadığı olay sonrası yıldız futbolcuya Katalan ekibindeki bakış açısını anlattı.

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Barcelona’da sevilen bir futbolcu olarak bildiğimiz Arda Turan’ın aslında takımda pek de arkadaşı olmadığı ortaya çıktı. Arda Turan’ın Katalan basınına karşı oldukça kapalı olduğunun altını çizen Oliva “Arda geldiği günden bu yana bir kere bile basın toplantısı düzenlemedi; röportaj alanına (mixed zone) çıkmadı. Bu konuda Neymar’dan bile daha kötü. Katalan basınına asla konuşmadı, kimseye selam dahi vermedi. Burada arkadaşı yok. Açıkçası herkes onun gitmesini istiyor. O, Barça için hiçbir zaman yararlı bir futbolcu olmadı; o yüzden satış listesinde. Aldığı maaşa göre performansı çok düşük. Davranışları iyi değil ve aynı zamanda yaşlı. Barcelona’da bir geleceği yok” yorumunu yaptı.

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Herkesin Arda Turan’ın Barcelona’dan gitmesini istediğini söyleyen Oliva, “Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar. Barcelona, birilerinin gelip Arda Turan için 30 milyon euro ödeyip oyuncuyu almasını umuyor. Luis Enrique’nin isteğiyle transfer edildi fakat Luis Enrique döneminde bile oynayamadı. Barcelona yöneticileri Arda Turan’dan para kazanmak istiyor. Yani şu an satış listesinde. Ancak yaşanan bu son olay, Arda’nın başka bir takıma transferini kolaylaştırmayacak” değerlendirmesinde bulundu.