Altınordu, Berke Özer’in bonservis bedelini belirledi

A Milli Takım'a alınan 17 yaşındaki genç kaleci Berke Özer'in bonservis bedeli belli oldu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kalecinin bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediklerini belirtti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım kadrosunda yer alan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer’in bonservis ücretini 5 milyon Euro olarak belirlediklerini açıkladı.

Genç file bekçisine talip olan 3 büyük Avrupa kulübü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Başkan Özkan, “Bu kulüplerden biriyle anlaşsak bile, Berke 18 yaşını doldurmağı için 1 yıl daha Altınordu’da forma giyecek. Şimdiden 1.5 milyon Euro öneren bir kulüp var. Kapıyı 5 milyon Euro’dan açtık fakat indirim yapabiliriz” diye konuştu.

Bir süredir adı İngiliz devi Manchester City ile anılan Berke’ye İspanya, Almanya ve Hollanda’dan da teklif geldiği öğrenildi. Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bu aşamada kulüp ismi açıklamasının etik olmayacağını ifade eden Başkan Özkan, Muslera’ya benzettiği genç eldivenin üçüncü bir takıma satışından yüzde 30 pay alacaklarını anlattı.

Bucaspor’da futbola başlayıp, Altınordu’da profesyonel olan 2000 doğumlu Berke Özer, U15, U16 ve U17 milli takımlarında 22 kez forma giydikten sonra A Milli Takım’a alındı.