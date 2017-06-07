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AKHİSAR BLD.SPOR
07 Haziran 2017 16:44
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Akhisar üç oyuncu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'da yönetim, sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'dan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
12:487 Haziran 2017
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Akhisar üç oyuncu ile yollarını ayırdı

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade ederek 3 oyuncuya teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetimin aldığı karar ile kulüp bulması konusunda bilgi verdiğini kaydetti.

Başkan Eryüksel yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila’ya takım bulmalarını istedik. Diğer oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Temmuz başı gibi transferi şekillendirmek istiyoruz” dedi.

Etiketler
akhisar belediyespor spor toto süper lig
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