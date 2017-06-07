1.90’lık Faslı golcü Evkur Yeni Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa’nın Strasbourg takımının Faslı golcüsü Khalid Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Strasbourg takımının Faslı golcüsü Khalid Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp bir süredir görüşme halinde olduğu Fas Milli Takımı’nda da forma giyen Strasbourg’un 1.90 boyundaki golcüsünü renklerine bağladı. 30 yaşındaki Khalid Boutaib ile anlaşıldığı kulübün sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Khalid Boutaib'ın resmi sözleşme için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği belirtildi.