Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal puan hedefini tutturamadı

Trabzonspor'da bir sezonu tamamlayarak bordo-mavili takımın başında ilk yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, yüksek puan hedefini ise tutturamadı. 2008-2009 sezonunda 29 maçta 53 puan toplayan Yanal, bu sezon ise 34 maçta 51 puan topladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza attı. Bursaspor maçıyla sezonu tamamlayan tecrübeli teknik adam, 3. kez geldiği bordo-mavililerin başında bir sezonu tamamlayarak bir ilk yaşadı ancak puan hedefini tutturamadı.

Trabzonspor ile sezon öncesi 3. defa anlaşan ve ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor (Osmanlıspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, söz konusu dönemde bordo-mavili takımın başında 24 maça çıktı. Bu dönemde 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Yanal, 36 puan toplamıştı. 2008-2009 sezonuna da Yanal ile başlayan Trabzonspor’un 55 yaşındaki teknik adamla birlikteliği 29 hafta sürdü. Söz konusu dönemde 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde 53 puan topladı.

5 yıllık bir aranın ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla takımın başına gelen Ersun Yanal, 25 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Bordo-mavililer, Yanal’ın çalıştırdığı dönemde 45 puan topladı. Sezonun bitmesiyle birlikte Ersun Yanal ile Trabzonspor’un yolları ayrıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde en yüksek puan hedefini tutturamadı. Deneyimli teknik direktör, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puan topladı ve 2008-2009 sezonunda 29 maçta elde ettiği 53 puan hedefinin gerisinde kaldı.