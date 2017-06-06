Milliler tat vermedi

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında Üsküp’te Makedonya ile karşı karşıya geldi. II. Filip Arena'da yapılan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

A Milli Takım’ın karşılaşma boyunca gol pozisyonlarına girmekte zorlandığı gözlendi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından yapılması öngörülen basın toplantısı gerçekleşmedi. Milli takım oyuncuları da maçın hemen ardından Slovenya'ya gitmek üzere kısa bir süre içinde stattan ayrıldı. Ciddi güvenlik tedbirlerinin alındığı stadyumda otobüse binmek üzere soyunma odalarından ayrılan oyuncular, maçı değerlendirmek ve konuşmaktan kaçındı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturan Serdar Gürler, iyi mücadele ettiklerini, Makedonya takımının da iyi mücadele ettiğini belirtti. Maçın golsüz bittiğini hatırlatan Gürler, “Bizim için önemli olan bu hafta oynanacak olan Kosova maçı. Onun için iyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Kosova maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Angelovski sonuçtan memnun

Maçın golsüz berabere bitmesi, Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski'yi mutlu etti. Angelovski düzenlediği basın toplantısında çok iyi mücadele ettiklerini ve oyuncularının sahada gösterdiği oyundan son derece memnun olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye fazla fırsat vermediklerini belirten Makedon çalıştırıcı, Türkiye gibi güçlü bir takım karşısında kaliteli bir oyun çıkardıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Angelovski, sahada biz vardık, FIFA sıralamasında 26. olan bir takıma karşı atak ve kontrollü oynadıklarını vurguladı.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri 6. hafta mücadelesinde Kosova ile 11 Haziran günü deplasmanda karşılaşacak. Müsbaka Arnavutluk'un İşdokdra şehrinde yapılacak.