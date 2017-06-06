Mathieu Valbuena Fenerbahçe taraftarına inanamadı!

Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, Mathieu Valbuena transferini de resmen noktalamaya hazırlanıyor. Valbuena'nın da gelişmelerden dolaylı heyecanlı olduğu öğrenilirken, deneyimli oyuncunun kendisine gösterilen ilgiye inanamadığı söyleniyor.

Spor Toto Süper Lig’i 3. sırada noktalayan ve gelecek sezon şampiyonluk hasretini noktalamak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı girdi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’nin ardından Mathieu Valbuena’yı da resmen kadrosuna katmak için gün sayarken Valbuena da aynı heyecanı taşımakta. Ahmet Selim Kul’un Habertürk’teki haberine göre Valbuena, Fenerbahçe taraftarından çok etkilenmiş durumda.

Geçen gün Instagram hesabından kanarya paylaşarak adeta transferi açıklayan 32 yaşındaki futbolcu, bu fotoğraftan sonra Fenerbahçe taraftarlarının kendisiyle ilgili paylaşımlarını beğendi. Taraftarın ilgisine inanamadığını belirten Valbuena’nın, Fenerbahçe forması giymek için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.

Valbuena şu ifadeleri kullandı: “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Taraftarın sosyal medyada bana gösterdiği ilgi gerçekten inanılmaz. Daha imzayı atmadan, İstanbul'a gitmeden böyleyse, oraya gidince nelerle karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. Zaten Marsilya ile Fenerbahçe Stadı'nda 2012 yılında inanılmaz bir maç oynamıştım. Futbol kariyerimin başında gibi heyecanlıyım.”

Deneyimli hücumcunun transferinin önümüzdeki günlerde resmen noktalanması bekleniyor.

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