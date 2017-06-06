Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finallerinde çıkan olaylar nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Ziraat Türkiye Kupası finalindeki olaylar nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor’a 1’er maç seyircisiz oynama cezası verdi. Eskişehir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Konyaspor’a destek vermek için gelen Eskişehirsporlu taraftarlarla, Başakşehir taraftarları arasında gerilim yaşanmış taraftarların birbirlerine meşale ve patlayıcı madde atması üzerine oyun kısa bir süre durmuştu. Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play-Off maçında da taraftarlar saha olaylarına neden olmuştu. İki takım taraftarı da sahaya meşale atmış ve oyun sürekli durmuştu. Olaylardan sonra müsabakanın sonuna 28 dakika eklenmişti.

Final maçının Antalya`ya faturası ağır oldu Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig play-off final maçının Antalya Stadyumu'na faturası ağır oldu. Atılan meşale ve patlayıcı maddeler nedeniyle çim saha ve tartan pist zarar görürken, 5 binin üzerinde koltuk kırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Her iki karşılaşmada da olaylara neden olan taraftarların kameralarla tespit edilip, gerekli cezaların verilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her iki şehre müfettiş göndereceği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali ve Antalya Stadı’nda oynanan TFF 1. Lig play-off finaline ilişkin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kameralardan tespit edilen holiganlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca soruşturma için söz konusu şehirlere müfettiş gönderdi.

Eskişehir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşılaşmış, kupayı Konyaspor müzesine götürürken maça atılan meşaleler ve karşılaşma sonrası sahaya giren taraftarlar damga vurmuştu. Antalya’da oynanan TFF 1. Lig finalinde ise Eskişehirspor ile Göztepe karşılaşmış, sahaya atılan meşaleler nedeniyle defalarca duran maçı penaltı vuruşlarıyla Göztepe kazanarak Süper Lig’e yükselen taraf olmuştu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bu 2 maç için soruşturma açtı. Her iki karşılaşmada da olaylara neden olan taraftarların kameralarla tespit edilip, gerekli cezaların verilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Bakanlık ayrıca iki şehre de müfettiş göndereceği belirtildi.

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PFDK CEZA VERDİ

PFDK ise Ziraat Türkiye Kupası finalindeki olaylar nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor’a 1’er maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK’nın açıklaması şu şekilde:

“1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”