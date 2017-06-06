Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
07 Haziran 2017 16:49
vs
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gençlerbirliği, Serdar Özkan’ı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaştığını duyurdu.
12:566 Haziran 2017
0
Gençlerbirliği, Serdar Özkan’ı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 8. sırada bitiren ve gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Özkan’ın bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde kendisini iki yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak forma giydikten sonraBeşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor’da görev yapmıştı.

Etiketler
Gençlerbirliği serdar özkan spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER