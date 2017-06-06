Galatasaray’da bir ayrılık daha

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, Benfica'yla anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bruma’nın Leipzig’e transfer olmasının ardından Galatasaray’a bir isim daha veda etti. Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Sinan Gümüş, Benfica’yla prensip anlaşmasına vardı.

Bein Sports’ta yer alan habere göre Gümüş’ün menajeri Ersin Akan Benfica ile anlaştıklarını ve kulüp izin verirse ayrılmak istediklerini söyledi.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan, “Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray’a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray’da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübü’ne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa’da ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor” şeklinde konuştu.

Sinan Gümüş 3 yıl önce Stuttgart’dan bedelsiz geldiği Galatasaray’dan ayrılması durumunda Benfica’dan sarı-kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin girmesi bekleniyor.