Galatasaray yeni Melo’yu İtalya’da buldu

Galatasaray yönetimi, bonservisi İtalya'nın Roma takımında bulunan William Vainqueur'i kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor. Felipe Melo'nun gidişinden sonra orta sahaya bir türlü istediği ismi takviye edemeyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi, sezon başında transfer edilen Nigel de Jong'dan da istediği verimi alamamıştı. Sezonu Fransa'nın Marsilya takımında geçiren 28 yaşındaki futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, böylece orta alandaki problemi çözmek istiyor.
De Jong'u gönderip Tolga Ciğerci'yi de yedek kulübesine çekmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan'ı Vainqueur ile destekleyip orta alana güç katacak.