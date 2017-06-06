Fenerbahçe’nin golcüleri Premier Lig’den

Michy Batshuayi’yi kiralamak isteyen F.Bahçe, Chelsea ile görüşmelerde önemli bir yol kat etti. Arsenal’dan Lucas Perez’i de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bu transferler için dört koldan saldırıyor.

Yeni sezonda kadrosuna iki forvet birden katacak olan F.Bahçe'de yönetim, adeta İngiltere'ye üs kurdu. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk isim, Chelsea'nin genç yıldızı Michy Batshuayi. Çok sayıda talibi olan Belçikalı golcüyü kiralamak isteyen Fener, Meireles ve Stoch transferlerinde iyi ilişkiler kurduğu İngiliz kulübünü ikna etmek üzere. Batshuayi'nin de inadını kırmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

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LUCAS PEREZ'E HÜCUM

SARI-lacivertliler, David Ospina transferinde el sıkıştığı Arsenal'la, Lucas Perez için de görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa'dan birçok talibi olan İspanyol golcüye en iyi teklifi, F.Bahçe'nin verdiği belirtildi. Yönetim ayrıca en çok eforu, 28 yaşındaki forveti İstanbul'a getirmeye ikna etmek için harcıyor. Kanarya'nın transferinde ısrarcı olduğu Lucas Perez'e, yıllık 3.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi.