Fatih Terim’den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün Milli Takım uçağında yaşanan olaylarla ilgili basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Terim, “Çok üzgünüm gerçekten olmamasını dilerdim. Arda için de sizin içinde çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Yaşanan olay 12’nci sıradaydı ben 1’inci sıradaydım, görmedim” dedi.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, ArdaTuran ile Serdar Gürler’in Kosova kadrosundan çıkartıldığını açıkladı:Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Slovenya’nın Portoroz kentinde kampa giren A Milli Takım’da Arda Turan ve Serdar Gürler aday kadrodan çıkarıldı.