Fatih Terim’den acil durum toplantısı!

Arda Turan'ı kadro dışı bırakma kararı alan Fatih Terim; Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'la toplantıya başladı.

Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasının yankıları sürüyor. Arda Turan’ı kadro dışı bırakma kararı alan Fatih Terim, takımın tecrübeli isimleriyle toplantıya koyuldu.

Bein Sports’un haberine göre Terim; Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’la şu an toplantı halinde. Toplantı sonrasında alınacak karar merakla bekleniyor.

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Fatih Terim Arda Turan`ı kadro dışı bıraktı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı milli takım kadrosundan çıkardı. İlgili Haberi Oku