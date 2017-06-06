Fatih Terim Arda Turan’ı kadro dışı bıraktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı milli takım kadrosundan çıkardı.

Türkiye Milli Takımı, 11 Haziran’da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi Arda Turan skandalı ile çalkalanıyor. 2016 Avrupa Şampiyonası’nda ardından Arda Turan ile Fatih Terim arasında yaşanan prim kavgası ile patlak veren gazeteciler ve futbolcular arasındaki gerilim, dün gece zirveye ulaştı. Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye önce küfür eden ardından da fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Arda Turan tarafından saldırıya uğrayan Bilal Meşe konuştu Gazateci Bilal Meşe, Milli Takım uçağında kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

Barcelona’lı yıldız Arda Turan takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasının ardından kadrodan çıkarıldı. Arda Turan’ın Makedonya maçının ardından Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Fatih Terim’in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Demirören, toplantı sonrası Fatih Terim’le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Mehmet Demirkol`dan çok sert Arda Turan tepkisi! Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasını değerlendirdi. Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın orada Bilal Meşe'ye saldırmadığını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktör Fatih Terim'e saldırdığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

Kosova ile oynanacak kritik maç öncesi patlak veren bu olay sonrası Arda Turan’a tepki yağarken, Bilal Meşe yıldız futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bütün bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kararını verdi. Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kamptan gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri de Arda Turan’ın milli takımdan gönderileceğini teyit etti.

Arda Turan`dan milli takım uçağında yaşananlar ile ilgili ilk yorum Türkiye'nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, konu ile ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İlgili Haberi Oku

Kadrodan çıkarılan Arda Turan, Kosova maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Arda Turan Hülya Avşar`a `Sokakta anneye küfür edilmemesini öğrenirsiniz` demişti Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye önce küfür eden ardından fiziki saldırıda bulunan Arda Turan'ın, Hülya Avşar'ın programında yaptığı hareketin tam tersini savunduğu ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku