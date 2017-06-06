Evkur Yeni Malatyaspor’un hocası Sergen Yalçın oldu

Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardı. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkmaz gibi isimleri de bir süre gündeminde tutan doğu ekibi, en son geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın isminde karar kıldı.Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde genç teknik direktörle bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.

İrfan Buz`un kovulmasını böyle yorumladı: Futbolda kesinlikle duygusallığa yer yoktur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Futbolda kesinlikle duygusallığa yer yoktur. Bu yanlışa meydan bırakırsak acınacak duruma düşeriz. Ortalıkta dolaşan ‘Yeni Malatyaspor şu isimle anlaştı, bunu getirdi' yönündeki haberlere kimse inanmasın. Bu haberler birilerini pazarlama yöntemidir” dedi. İlgili Haberi Oku