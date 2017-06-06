Bursaspor’dan prim açıklaması

Son hafta Trabzonspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de kalan Bursaspor'da yönetim primlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bursaspor Kulübü, ligin son haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrası kadrodaki oyunculara verilen 100'er bin liralık prime ilişkin açıklama yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Trabzonspor karşılaşmasının galibiyet primlerine ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve iddialar tümüyle yalan ve maksatlıdır. Oyuncu grubunun talebi olmamasına karşın, Bursalılık aidiyeti ile bu kritik karşılaşma öncesinde bir motivasyon unsuru olarak BTSO yönetimi tarafından karşılanan galibiyet primleri, kadrodaki oyuncular için 100'er bin lira olarak belirlenmiş ve futbolcularımız dışında bu primden personelimize kesinlikle ayrıca bir ödeme yapılmamıştır.”