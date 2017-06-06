Beşiktaş finalde!

Spor Toto Basketbol Ligi'nde iki ezeli rakip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluk için kozlarını paylaşacaklar.

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final serisinde Beşiktaş Sombo Japan, Anadolu Efesi 91-65 yenerek seride 3-1 öne geçti. Bu skorla siyah beyazlılar finale yükseldi. Beşiktaş’ın finaldeki rakibi, Darüşşafaka Doğuş’u eleyip son düzlüğe gelen Euroleague şampiyonu Fenerbahçe.

ANADOLU EFES TARAFTARI İLE BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin 1’inci çeyreğinde Beşiktaş yönetimi ile Anadolu Efesli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmayı izleyen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ile Hüseyin Mican, Beşiktaş’ın attığı basketlere sevinirken arkalarında oturan Anadolu Efesli taraftarlar sözlü sataşmada bulundu. Kısa süreli yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

MARCELO GUEDES TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Ligin bitmesine rağmen henüz tatile gitmeyen Marcelo da basketbol maçında Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı eşi ve çocukları ile izleyen Marcelo taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara üçlü çektirdi.

Anadolu Efes: 65 – Beşiktaş Sompo Japan: 91

SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Murat Biricik, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Granger (2), Paul (9), Dunston (13), Brown (11), Cedi Osman (12), Heurtel (15), Thomas (3)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (5), Strawberry (8), Roll (22), Weems (8), Stimac (18), Thompson (12), Muratcan Güler, Sertaç Şanlı (10), Erkan Veyseloğlu (8), İlkan Karaman, Şafak Edge

1. PERİYOT: 16-26

DEVRE: 33-52

3. PERİYOT: 42-70

5 FAULLE ÇIKAN: 33.25 Granger (Anadolu Efes)