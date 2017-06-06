Belhanda pazarlığı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fas’a giderek Fransız oyuncuyu 2.5 milyon Euro karşılığında ikna etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Dinamo Kiev’e 5 milyon Euro önerdi.

Gomis transferini bitiren G.Saray, şimdi de hem 10 numara hem de solda oynayabilen Belhanda'yı Aslan yapabilmek için girişimlerini hızlandırdı. Futbol Direktörü Cenk Ergün önceki gün Fas'a giderek Fas Milli Takımı'nda bulunan başarılı oyuncu ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışmıştı. Geçen sezon Nice'te kiralık olarak forma giyen Belhanda'yı ikna eden sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden futbolcunun kulübü Dinamo Kiev ile temasa geçti.

Bafetimbi Gomis`ten Galatasaray cevabı Galatasaray ile adı sıklıkla anılan Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtladı. İlgili Haberi Oku

MARSİLYA DA PEŞİNDE

Ukrayna kulübü, Faslı futbolcu için sözleşmesine “9 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi koysa da uygun bir fiyata elden çıkarmayı planlıyor. Gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncusundan para kazanmak isteyen Dinamo Kiev'e, G.Saray'ın 5 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. iki kulüp, pazarlıkları sürdürürken Marsilya'nın da Belhanda'nın peşinde olduğu gelen haberler arasında. Faslı yıldız, geçen sezon Nice'te 36 maçta 3 gol, 7 asist yaptı.