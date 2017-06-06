Arda Turan’ın saldırısı İspanyol basınında

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması İspanyol basınında özellikle de Barcelona'ya yakın haber kaynaklarında da yankı uyandırdı.

Arda Turan’ın, Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırısının yankıları İspanya basınına da yansımaya başladı.

Formasını giydiği Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi’nin internet sitesinden manşetten verdiği haberde; “Arda Turan uçakta Türk gazeteciye saldırdı” manşetini attı. Gazete, verdiği haberde “Kendisine EURO 2016’da yaşananlar sebebi ile yalan haber yaptığını iddia ettiği gazeteciye saldırdı” diye verdi.

Mundo Deportivo, Arda Turan’ın saldırı sonrası Instagram’dan attığı mesajda Türkiye Milli takımı forması giydiği fotoğrafı değil de Galatasaray formalı fotoğrafı paylaşmasının merak uyandırdığını yazdı.

Arda Turan`dan milli takım uçağında yaşananlar ile ilgili ilk yorum Türkiye'nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, konu ile ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İlgili Haberi Oku

Bir diğer İspanyol spor internet sitesi olan 20 Minutos ise “Arda Turan gazeteciye saldırdı” manşeti ile haberi duyurdu. La Voz de Galicia da “Arda Milli Takım uçağında gazeteciye saldırdı” manşetini atarken “Barcelonalı oyuncu hakkında çıkan haberler için gazetecinin boğazını sıktı” diye yazdı.

Ülkenin en ünlü spor gazetesi Marca da Arda’nın saldırısına yer verdi. Marca, “Arda Turan bir gazeteciye saldırdı: ‘Onurum ve aileme hakarete izin vermem” başlığını kullandı.

Arda Turan tarafından saldırıya uğrayan Bilal Meşe konuştu Gazateci Bilal Meşe, Milli Takım uçağında kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlgili Haberi Oku