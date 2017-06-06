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Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırmasına sosyal medyadan tepki yağdı

Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması sosyal medyada da gündemi oluşturdu. Twitter'da Arda'ya binlerce kullanıcı tepki yağdırdı.
09:516 Haziran 2017
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Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırmasına sosyal medyadan tepki yağdı

A Milli Futbol Takımı’nı Makedonya’dan İtalya’ya taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye fiziki saldırıda bulunan ve ağıza alınmayacak küfürlerle hakaret eden Barcelona forması giyen futbolcu Arda Turan’a sosyal medyada da tepki geldi. Arda’nın olayların üzerine bir de Instagram hesabından sıcağı sıcağına yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı. İşte Twitter’dan Arda Turan’a tepkiler:

Etiketler
a milli futbol takımı arda turan Bilal Meşe türkiye twitter
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