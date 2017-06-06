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Arda Turan’a boykot!

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arda Turan'ı gazeteciler yalnız bıraktı. Boş salona konuşan Arda Turan'a sadece birkaç takım arkadaşı eşlik etti.
17:396 Haziran 2017
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Arda Turan’a boykot!

Arda Turan’ın Milli Takım’ı bıraktığını açıkladığı basın toplantısına hiçbir basın mensubu katılmadı. Sadece odadaki kamerayla çekim yapılırken toplantıyı gazeteciler protesto ederek katılmadı. Arda’nın boş salona konuştuğu toplantıyı sadece aralarında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Olcay Şahan gibi isimlerin olduğu futbolcular takip etti.

 ŞOKE OLDU

Bu arada Arda Turan basın toplantısı odasına girdiği sırada gazeteciler salonu terk etti. Görüntülü takip yapan medya mensupları Arda Turan’ın konuşmalarını kamuoyuna aktarabilmek adına kayıt yaparken, diğer gazeteciler ise Arda Turan konuşmalarına başlamadan ayağa kalkarak salonu terk etti ve futbolcuyu bu şekilde protesto etti.

Etiketler
arda turan Bilal Meşe milli takım protesto
Son güncelleme: 17:45 | 06.06.2017
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