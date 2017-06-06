Arda Turan tarafından saldırıya uğrayan Bilal Meşe konuştu

Gazateci Bilal Meşe, Milli Takım uçağında kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta Arda Turan tarafından önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğrayan Bilal Meşe, sessizliğini bozdu. Milliyet gazetesinde çalışan Bilal Meşe, sabah patronu Yıldırım Demirören’in kendisini aradığını ve sakin olmasını istediğini söyledi. İstanbul’a dönmeyi düşündüğünü, kampta kalsa da Milli Takım antrenmanlarını seyretmeyeceğini söyleyen Bilal Meşe, Türkiye’ye döner dönmez kendisine saldıran Arda Turan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bilal Meşe, konu ile ilgili “Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler” şeklinde konuştu.

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Bilal Meşe, diğer gazeteci arkadaşlarının da bir karar alma aşamasında olduklarını sözlerine ekledi. Yaşananları da anlatan Bilal Meşe, şu ifadeleri kullandı:

“Uçağa bindik. 12-A’da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda’yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra “Ben adamın….aaaaaa……kkkk..ulan” diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım’ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce foto muhabirimiz Vedat Danacı geldi. ‘Ne yapıyorsun Arda’ deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salladığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Birde koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumaya da ağzına geleni söyledi. hatta sen kim olursun olun gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahale etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu. Arda’nın bana ‘seni bu uçağa alanın…’ diyerek ağza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım demrören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. ”

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