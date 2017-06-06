Arda Turan Hülya Avşar’a ‘Sokakta anneye küfür edilmemesini öğrenirsiniz’ demişti

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye önce küfür eden ardından fiziki saldırıda bulunan Arda Turan'ın, Hülya Avşar'ın programında yaptığı hareketin tam tersini savunduğu ortaya çıktı.

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Milli Takım uçağında Arda Turan’ın 61 yaşındaki gazeteci Bilal Meşe’ye küfür edip saldırmasının yankıları sürüyor. Bilal Meşe’nin anlattıklarına göre Arda Turan, uçakta “Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra “Ben adamın….aaaaaa……kkkk..ulan” diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu” şeklinde ağza alınmayacak küfürler etti.

Arda Turan tarafından saldırıya uğrayan Bilal Meşe konuştu Gazateci Bilal Meşe, Milli Takım uçağında kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

Bu olay Arda Turan’ın Ocak 2015’te Hülya Avşar’ın programında söylediklerini akıllara getirdi. Arda Turan, TV8’de yayınlanan programda “Sokakta çocuk küfür etmeyi öğrenir ama anneye ve kız kardeşe küfür edilmeyeceğini de öğrenir” demişti.