Yasin Öztekin sözleşme yenileyecek

Süper Lig’de sezonu 4. bitiren Galatasaray yeni sezon çalışmalarına erken başlayacak. 19 Haziran’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topbaşı yapacak takımda sözleşmeleri biten ve yeni sözleşme imzalayacak olan futbolcular merak konusu.
3 İSİM VEDA ETTİ, 2 OYUNCU SÖZLEŞME YENİLEYECEK
Lukas Podolski Japonya’nın Vissel Kobe, Bruma Almanya’nın Leipzig takımına transfer olurken, 31 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray ile tanışan ve 4 sezon Galatasaray forması terleten Aurelien Chedjou sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray’a veda etti. Altyapıdan yetişen ve bu sezon sonu mukavelesi biten Sabri Sarıoğlu’nun 1 sene daha Galatasaray ile sözleşme yapılması beklenirken, Yasin Öztekin’in 2018’de bitecek sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
SİNAN AYRILMAK İSTİYOR
Bu arada fazla forma şansı bulamayan Sinan Gümüş’ün ise mutsuz olduğu belirtildi. 2 gol attığı Atiker Konyaspor maçından sonra Galatasaraylı idarecilerin kendisini ikna etmek istediği öğrenildi. Sinan ise hedefleri olduğunu ve oynayabileceği takıma gitmek istediğini söylediği ifade edildi.