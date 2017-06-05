TFF’den Göztepe’ye ayak bastı parası

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe, TFF'den 9 milyon 150 bin doları (yaklaşık 32 milyon TL) almaya hak kazandı.

Antalya’da oynanan TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla yenerek 14 yıllık Süper Lig hasretine nokta koyan Göztepe, sadece bu galibiyetle 9 milyon 150 bin doları (yaklaşık 32 milyon TL) kasasına koymayı hak etmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’deki tüm kulüplere ayak bastı parası şeklinde dağıttığı bu miktar, sarı-kırmızılılara Süper Lig’deki zorlu mücadele öncesi nefes alacak.

Sarı-kırmızılı kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding’ten 9 milyon TL’ye devralan Başkan Mehmet Sepil, sadece ayak bastı parasıyla satış rakımını karşıladı. TFF, ayak bastı parasının dışında sezon içinde alınacak her galibiyete 670 bin, beraberliğe ise 336 bin dolar başarı primi ödeyecek. Ligi ilk beş arasında bitirecek kulüplere ise 8 milyon 900 bin ile 1 milyon 780 bin TL arasında sıralama ödülü verecek.