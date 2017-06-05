Taraftarlar Sergen Yalçın’ı değil Ertuğrul Sağlam’ı istiyor

Spor Toto Süper Lig' yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışları sürerken, yönetimin Sergen Yalçın ismi üzerine yoğunlaşması taraftarın tepkisine neden oldu. Taraftarlar Ertuğrul Sağlam'ı istiyor.

İrfan Buz'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna oturmaya aday 3 isimle görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu isimlerden Sergen Yalçın ismi üzerine yoğunlaşması taraftarı memnun etmedi. Taraftar forum sitelerinde konuyu tartışmaya açan Malatyalı futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu adı geçen teknik adamlardan Ertuğrul Sağlam'ı takımın başında görmek istediklerine dair görüş belirtiyor. Ancak kulüpten edinilen bilgilere göre ise başkan Adil Gevrek'in teknik direktör arayışlarında Sergen Yalçın ile yakın temas halinde olduğu ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Bu gelişme taraftar cephesinde memnuniyetsizlikle karşılanırken, sarı-siyahlı taraftarlar seslerini duyurabilmek için sosyal medya üzerinden ‘Sergen Yalçın'ı istemiyoruz' adıyla yeni bir kampanyanın fitilini ateşledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da bu gelişme üzerine yönetimin tavrının ne olacağı merak edilirken, başkan Adil Gevrek'in ise yeni teknik direktörün ismini 1-2 gün içerisinde açıklayacağı öğrenildi.