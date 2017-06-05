Spor Toto Süper Lig hakem dosyası

Süper Lig sona erdi, hakemlerin istatistikleri ortaya çıktı. Fırat Aydınus 24 karşılaşma ile en çok maçta görev yapan hakem olurken Ali Palabıyık 12 kez kırmızı kartına başvurdu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından en çok maç yöneten hakem 24 karşılaşmayla Fırat Aydınus oldu. Ali Palabıyık ise gösterdiği 12 kırmızı kartla ligin en fazla kırmızı kart çıkaran hakemi konumunda. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2016-2017 sezonunda oynanan 306 maçta 24 farklı hakemi görevlendirdi. Süper Lig’deki 34 haftalık maratonda düdük çalan hakemler, toplam bin 374 sarı, 73 kırmızı kart gösterdi.

En fazla maç yöneten Fırat Aydınus

Süper Lig'de sezonun en fazla maç yöneten hakemi 24 karşılaşmayla Fırat Aydınus oldu. 34 yaşındaki hakem, 7 defa ile en çok Fenerbahçe'nin maçını yönetti. 24 karşılaşmada düdük çalan Aydınus'u 22'şer mücadeleyle Ali Palabıyık, Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler izledi. FIFA U20 Dünya Kupası'nda bulunan ve ligin son haftalarında görev alamayan Cüneyt Çakır ise 21 maçta kaldı. Alper Ulusoy ile Halis Özkahya'nın da 20 mücadelesi bulunuyor. En az maç yöneten hakemler ise 1'er karşılaşmayla Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Bahattin Şimşek, Bülent Birincioğlu ve Kutluhan Bilgiç oldu.

En fazla kırmızı kart Ali Palabıyık'ta

Süper Lig'de 22 karşılaşmada düdük çalan Ali Palabıyık, 12 kez kırmızı kartına başvurdu. FIFA kokartlı hakem, yönettiği karşılaşmaların sadece ikisinde elini cebine götürmedi. Ali Palabıyık'ı 8 kırmızı kartla Fırat Aydınus takip etti. Yaşar Kemal Uğurlu da, görev aldığı karşılaşmalarda 6 defa kırmızı kartına başvurdu.

En çok sarı kart çıkaran Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 20 karşılaşmada 120 kez sarı kartına başvuran Alper Ulusoy, bu alanda zirvede bulunuyor. Halil Umut Meler, 119 kart ile Ulusoy'u izlerken, kırmızı kartına en fazla başvuran isim olan Ali Palabıyık ise 116 kez sarı kartını kullanmış. Fırat Aydınus, sarı kartı için 99 defa elini cebine götürürken, Mete Kalkavan ve Serkan Çınar 96, Cüneyt Çakır da 95 kez sarı kart çıkarmış. En az sarı kartına başvuran isim ise ligde yönettiği 5 karşılaşmada 23 kart gösteren Volkan Bayarslan oldu.

Halis Özkahya ligde 20 karşılaşmada düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 13'ünde gülen taraf ev sahibi takımları oldu. Halil Umut Meler'in 12, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus'un yönettikleri karşılaşmaların 11'inde de galip gelen yine ev sahibi ekipleriydi. Ali Şansalan, Bülen Birincioğlu ve Serkan Tokat'ın görev aldığı mücadelelerde ise deplasman ekipleri galibiyet yüzü görmedi.

Görev aldığı müsabakalarda deplasman takımlarına iyi gelen 3 hakem bulunuyor. Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ın görev aldıkları maçların 10'u deplasman takımları lehine sonuçlandı.