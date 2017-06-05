Necati Demirkol: Euroleague’i 2014 yılında Türkiye’ye Galatasaray getirdi

Galatasaraylı eski yönetici Necati Demirkol, Euroleague’i Türkiye’ye getiren ilk takımın Galatasaray olduğunu ifade ederek, “Euroleague ülkemize 1-2 ay önce değil, 2014 yılında Ünal Aysal’ın bize verdiği yetkiyle kurduğumuz ve başında Ekrem Memnun’un bulunduğu kadın basketbol takımımız tarafından geldi” dedi.

Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Necati Demirkol, İHA'ya yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların her zaman ilklerin takımı olduğunu ve bunu 2014 yılında Euroleague'i Türkiye'ye getirerek de gösterdiklerini söyledi.

“EUROLEAGUE ÜLKEMİZE 2014 YILINDA GELDİ”

Mevcut Galatasaray yönetimine başarılar dileyerek sözlerine başlayan Necati Demirkol, “Euroleague'in daha önce Türkiye'ye gelip gelmemesiyle ilgili konuşması gereken yönetimdir. Ama basının da doğruları yazması gerekir. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de ilklerin takımı Galatasaray'dır. Euroleague ülkemize 1-2 ay önce değil, 2014 yılında Ünal Aysal'ın bize verdiği yetkiyle kurduğumuz ve başında Ekrem Memnun'un bulunduğu kadın basketbol takımımız tarafından geldi. Şöyle de bir farklılık var; biz finali deplasmanda oynadık ve rakiplerimizin 3'te 1 bütçesine sahipken bu başarıyı elde ettik. O yüzden başta imparator Ekrem Memnun olmak üzere o takımda yer alan kızlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“GALATASARAY KULÜBÜ BAŞARILARINA SAHİP ÇIKMALI”

Galatasaray yönetiminin, 2014 yılında elde edilen Euroleague şampiyonluğuna sahip çıkması gerektiğini belirten Demirkol, “Biz illa bunu kazandık, şu başarıları elde ettik derdinde değiliz ama çok yakın tarihte biz Euroleague'i getirmiştik. Fakat sanki bu hiç olmamış gibi, o resimler hiç yokmuş gibi göz ardı edildi ve başarımız gölgelendi. Galatasaray Kulübü, tarihine sahip çıktığı gibi bu başarılara da sahip çıkmalı. Tekrar söylüyorum; Euroleague 2014 yılında, bizim yönetimimizde Ekrem Memnun önderliğinde Işıl ve arkadaşlarının başarısıyla ülkeye geldi” şeklinde konuştu.

“POZİTİF AYRIMCILIK YAPILACAKSA KADINLARA YAPILMALI”

Erkek takımlarının başarı kazandığı zaman daha fazla ön plana çıktığı yönündeki soruya Necati Demirkol şöyle cevap verdi:

“Eğer erkek takımı kupayı kazandığı zaman daha çok yankı uyandırıyorsa ve böyle bir pozitif ayrımcılık varsa bu ayrımcılık kadınlara yapılmalıdır. Bizim orada rakibimizle karşılaşmamız da özel bir durumdu. İki Türk takımı karşılaştı ve kazanan biz olduk.”

“ERGİN ATAMAN KENDİSİNİ KANITLADI”

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Demirkol, şunları söyledi:

“Ergin Ataman kendini kanıtlamış, EuroCup kazanmış bir antrenör. Ama bütçeyle ilgili Bir şey diyeme. O yönetimin bileceği iş. Patron başkandır. Tabii yönetim de fikirlerini söyleyecektir ama son söz Dursun Özbek'indir. Galatasaray, bir başkanlık sistemidir. Ali Samiyen'den bu yana böyle olmuştur.”

“EN BÜYÜK MARKA GALATASARAY’DIR”

Galatasaray'ın sportif başarılar almaya mecbur olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı eski yönetici, “Galatasaray'ın olmadığı yarışlar hem sosyal hem de ekonomik yönden bekleneni verememiştir. Kulübün çok güzel bir beyin zenginliği de var. Transferleri teknik heyet bilir. Başkanın kurduğu ekip bunu belirler. Avrupa'da birçok kulüp ekonomik denge ve sportif başarılar arasındaki dengeyi kurarak başarılar elde ediyor. Bunun örnekleri de çok fazla. Mesela Galatasaray'ın scout ekibinin başında dünya futbolunu bilen Emre Utkucan diye bir kardeşimiz var. Bruma'yı da Emre Utkucan ve ekibi takıma kazandırdı. Galatasaray'ın genç ve başarıya aç, satışta kulübe para kazandıracağı arkadaşlara ihtiyacı var. Eğer yönetim, scout ekibini ve başındaki insanları dinlerse daha başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü bu arkadaşlar, aylar süren araştırmalar sonucunda futbolcu bulup takıma kazandırıyorlar. En büyük marka Galatasaray'dır. Buraya gelecekler de bunun farkında olmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.