Milliler’den tatsız Kosova provası!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık için Makedonya ile karşı karşıya geldi. Sönük geçen mücadele golsüz eşitlikle son buldu.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ilk 11’de genç futbolculara şans verdi. Arda Turan Terim’in ilk 11’inde mücade etti. Yıldız oyuncu 62 dakika sahada kaldı. Tatil modundaki futbolcular pek varlık gösteremediler.
Genç oyunculardan Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan başarılı hamleleriyle dikkat çektiler.
Gelecek beklediğimiz Emre Mor ve Cengiz Ünder, ikinci yarıda forma şansı buldular. İki oyuncu da maçta etki yaratamadı. Volka Babacan başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 11 Haziran Pazar Günü, Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Kosova ile kritik bir maça çıkacak.