Medipol Başakşehir Aurelien Chedjou’yu 3 yıllığına renklerine bağladı

Ligi ikinci sırada noktalayarak Devler Ligi elemesine katılma hakkı kazanan Medipol Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye koyuldu. Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu 3 yıllığına renklerine bağladı

Spor Toto Süper lig’i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezon kadro kalitesini yükselterek daha iyisini hedefleyen Medipol Başakşehir, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Aurelien Chedjou’yu renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçen Kamerunlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Deneyimli savunma oyuncusu gelecek sezon 22 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan Başakşahir Asbaşkanı Mustafa Saral, bazı yayın organlarında Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a yıllık 5 milyon 750 bin TL teklif götürüldüğünün iddia edilmesi üzerine, “Hasan Ali Kaldırım'a herhangi bir teklifte bulunmadık. Ayrıca telaffuz edilen rakam çok yüksek. Böyle bir teklifte bulunmamız durumunda takım içindeki dengeleri bozarız. Hasan Ali'yle herhangi bir ilgimiz yok” diye konuştu.

Transfer için gerekli görüşmeleri yaptıklarını da söyleyen Mustafa Saral, “1 orta saha ve 1 sol kanat alacağız. Mehmet Batdal'ın bir sakatlığı var. Onun durumuna göre de 1 forvet alabiliriz” dedi.