Khachanov, Murray’den kaçamadı!

Fransa Açık'ta tek erkeklerin sürpriz ismi Karen Khachanov, dünya bir numarası Andy Murray'ye takıldı. Murray, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık’ta tek erkeklerde dördüncü tur mücadelesinde bir numaralı seribaşı Andy Murray ile Grand Slam’in sürpriz ismi Karen Khachanov karşı karşıya geldi.

İkinci turda Tomas Berdych, üçüncü turda ise John Isner’ı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan 21 yaşındaki Rus raket, Andy Murray’ye karşı varlık gösteremedi. Britanyalı raket, 6-3, 6-4 ve 6-4’lük setlerle adını çeyrek finale yazdırdı.

İki saat dört dakika süren mücadelede Murray’den daha fazla ‘winner’ atan (34-29) Khachanov, bununla birlikte 38 basit hata yaptı, 5 kez de servisini kırdırdı. Murray, altı kez de çift hata yapan genç tenisçinin hatalarını affetmedi. İlk servislerinin yüzde 65’ini oyuna sokmayı başaran 1 numara, 2. servisinden %75 oranında puan çıkarırken 5 de ‘ace’e imza attı.

Çeyrek finale nispeten rahat bir şekilde ulaşan Murray, Fernando Verdasco-Kei Nishikori eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesi verecek.