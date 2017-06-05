Karşıyaka’dan Mustafa Reşit Akçay hamlesi

Spor Toto 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi en alttan en üst kategoriye kadar yapılanmaya giderek 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkacak altyapıyı oluşturmayı hayal eden Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ'un, teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay'a teklif götürdüğü öne sürüldü.

Teknik Direktör Atilla Güneş’le henüz görüşmeyen yönetimin, son olarak Süper Lig’de Osmanlıspor’u çalıştırıp UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkaran Akçay’la anlaşma zemini aradığı belirtildi. Alt liglerde pek çok kulüpte görev yaptıktan sonra Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor’u da çalıştıran tecrübeli teknik adamla görüşmeleri Altuğ’a danışmanlık yapan Murat Şamil Şen’in yürüttüğü öğrenildi.

İngiliz kulüplerindeki menajerlik sistemini Karşıyaka’ya uyarlayıp Akçay’la tam yetkiyle uzun vadeli sözleşme yapmayı planlayan Altuğ’un bu projeye sponsor aradığı belirtildi.

Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor’dan ayrılırken artık altyapılarda görev almak istediğini açıklamıştı. Toplam 55 milyon TL borcu olan transfer yasaklısı Karşıyaka, kadrosundaki isimleri takımda tutmayı da sürdürüyor.

Karşıyaka, Yaşar Holding’in desteğiyle Futbol Federasyonu’na başvuran Mustafa Aşan, Arif, Onur ve Metin’den sonra Hakan Kuş’un da 77 bin TL alacağını tebligat tarihinin son gününde ödeyip serbest kalmasının önüne geçti. Yönetim, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı ziyaret ederek destek istedi.

MAHMUT’A SOĞUK CENK BELİRSİZ

Sözleşmesi biten futbolculardan Tayfun, Abdülhamit ve Behram’la yeniden anlaşıp Can ve Okan’dan söz alan Karşıyaka yönetimi, Mahmut’la nikah tazelemeye soğuk bakıyor. Geçen sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Mahmut’la yolların tamamen ayrılması bekleniyor. Yönetimin ilk teklifine olumsuz yanıt veren Cenk’in takımda kalma ihtimalinin ise zor olduğu öğrenildi. Menemen Belediyespor’un kapısından dönen Tayfun ve iç transferde anlaşılan diğer isimler, 18 Haziran’da resmi sözleşme imzalayacak. Karşıyaka, alacakları için Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çeken Ali Say, Ali Kemal, Fatih ve Anıl’a da ödeme yapacak.