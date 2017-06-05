İspanya hegemonyasını Mourinho kırdı!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni 3 sezon boyunca İspanyol Kulüpleri kazandı. Bu yıl Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ni kazansa da, Avrupa Ligi kupası Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United’ın müzesine gitti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kupalara ambargo koyan İspanyol ekipleri, bu sezon duble yapamadı. Geçtiğimiz 3 sezon boyunca Avrupa Ligi'nde kupayı Sevilla kazanırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona 1, Real Madrid de 2 kez kupayı kaldırmıştı ve İspanyol kulüpleri dışındaki takımlar Avrupa'da kupa kazanamamıştı. Bu sezon da Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşırken, Avrupa Ligi Kupası, 3 sezon aradan sonra İspanya'nın dışına çıktı. Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, finalde karşılaştığı Ajax'ı 2-0 mağlup ederek kupayı tekrar İngiltere'ye getirdi. Sevila'nın 3 sezon üst üste yaşadığı şampiyonluk öncesinde kupayı son kazanan ekip Chelsea'ydi.

Şampiyonlar Ligi 4 takım arasında oynandı!Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi Kupası, 4 sezondur İspanya'ya gidiyor. 2014'te Real Madrid, 2015'te Barcelona, 2016 ve 2017'de yine Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ekipler oldu. Son 4 sezonda Barça ve Real Madrid'in kazandığı kupalarda finalistler de değişmedi. Bir başka İspanyol ekibi olan Atletico Madrid, 2014 ve 2016 yıllarında finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başarırken, 2015 ve 2017'nin finalist takımı ise Juventus oldu. İtalyan ekibi 2015'te Barcelona'ya 3-1, bu sezon da Real Madrid'e 4-1 kaybederek 2 finalde de kupaya uzanamadı.